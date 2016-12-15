Процедура банкротства непопулярна у свердловчан

За 11 месяцев текущего года в Свердловской области было подано всего 785 заявлений о банкротстве физических лиц, заявил на пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.

При этом, по данным службы судебных приставов, в регионе на начало 2016 года насчитывалось более 16 тыс. должников. Однако они не спешат превращаться в банкротов.

Эксперты считают, что процедура банкротства непопулярна, так как это весьма сложный и недешёвый процесс. В среднем банкротство обходится в 100 тыс. рублей.