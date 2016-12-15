В Екатеринбургском музее ИЗО откроется выставка Миши Брусиловского "Из жизни святых и грешников".

16 декабря. 18:00. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка живописи Мишы Брусиловского "Из жизни святых и грешников".

В новой экспозиции будут представлены порядка пятидесяти работ уральского художника из собственных фондов музея ИЗО, принадлежащие государственным и частным собраниям России и зарубежья. Мифические образы из библейских притч и античных легенд на картинах Миши Брусиловского являются воплощением вечного и неразрешимого противостояния добра и зла, созидания и разрушения, смирения и эгоизма, порока и праведности.

На выставке можно увидеть работы, объявленные в своё время "вредными для советского изобразительного искусства": "1918-й год" (1962), "Театр Аркадия Райкина" (1972), "Свиноводческую ферму совхоза Голубовский" (1987), - и посвящённые Великой Отечественной войне: "Урал. 1942 год" (1967), "Генерал" (1963), "Реквием" (1987–1990). Экспозиция также даст яркое представление об уральском художнике как о портретисте.

Выставка будет работать с 17 декабря 2016 года по 29 января 2017 года по адресу улица Воеводина, 5.