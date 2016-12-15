Свердловское правительство установило величину прожиточного минимума на первый квартал 2017 года

Сегодня, 15 декабря, правительство установило размер прожиточного минимума на первый квартал 2017 года. На душу населения его размер составил 9973 рубля в месяц (в четвертом квартале 2016 года - 10 230 рублей). Об этом на заседании губернатору Евгению Куйвашеву доложила и.о. министра экономики Свердловской области Татьяна Гладкова.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 10 653 рублей в месяц (ранее — 10 898 рублей), для пенсионеров — 8 220 рублей (8 408 рублей), для детей — 10207 рублей (в конце 2016 года был выше - 10 590 рублей).