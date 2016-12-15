Президент России Владимир Путин прибыл в Японию. Как сообщает Официальный сайт Кремля, в ближайшие часы состоится его встреча в Нагато с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Кстати, в связи с этим визитом Свердловская область оказалась в центре мирового внимания. Как известно, Япония будет страной-партнёром Иннопрома-2017, который будущим летом пройдёт в Екатеринбурге. Напомним, Владимир Путин сделал такое предложение японским коллегам во время встречи с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ, состоявшейся в Сочи полгода назад.

По данным пресс-службы Иннопрома, оргкомитет предстоящей выставки ещё в ноябре провёл ряд переговоров с руководителями японских станкостроительных предприятий.