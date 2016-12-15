В Екатеринбурге пройдёт общегородской фестиваль "Хоровые встречи под Рождество"

15 декабря 2016, 13:26

18 декабря. 11:00. В Екатеринбурге пройдёт XVIII общегородской фестиваль  хорового искусства "Хоровые встречи под Рождество".

В этом году в фестивале примут участие 47 хоровых коллективов - порядка 1 тыс 622 ребят. Мероприятие посвящено Году российского кино, лауреаты и обладатели Гран-при международных и всероссийских конкурсов исполнят песни из отечественных кинофильмов. 

По традиции сводный хор участников фестиваля споёт "Тихую ночь" и хор "Славься" из оперы "Иван Сусанин" М. И. Глинки.

Гала-концерты пройдут в 11:00, 12:30, 14:45, 16:15 и 17:45 в Концертном зале имени Маклецкого областного музыкального училища имени П. И. Чайковского (ул. Первомайская, 22).

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