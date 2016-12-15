Почти 600 свердловчан заявили о желании стать банкротами

Как сообщил во время пресс-конференции заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников, в этом году граждане подали 596 заявлений о признании их банкротами.

Всего же было подано 785 заявлений о банкротстве физических лиц. Из них 180 - заявлений от кредиторов, ещё девять - от уполномоченных организаций.

Интересно, что 23 заявления вернули гражданам. Причина отказа, как правило, банальна - гражданин оказывается не в состоянии оплатить услуги Арбитражного управляющего (их стоимость начинается от 25 тыс. рублей и варьируется в зависимости от сложности дела).