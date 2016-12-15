Обзор криминальной хроники четверга, 15 декабря

Житель Сухого Лога сел на 8 лет за убийство соседа

Восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 1 миллион рублей компенсации морального вреда: таков приговор, вынесенный судом 29-летнему жителю Сухого Лога. Мужчина был признан виновным в совершении убийства 27 августа этого года. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, потерпевший - сосед убийцы. Мужчины не поделили место на парковке. Решив выяснить отношения, один из них, будучи пьяным, взял нож и нанёс несколько ударов оппоненту, который позже скончался в больнице. В ходе расследования злоумышленник пытался представить себя жертвой, утверждал, что он всего лишь оборонялся, однако экспертиза доказала обратное.

Двое жителей Кировграда задержаны по подозрению в двойном убийстве

По горячим следам удалось раскрыть свердловским полицейским двойное убийство на улице Красных Партизан в Кировграде, где при тушении пожара были обнаружены тела 60-летнего мужчины и его 26-летнего сына. Как выяснили полицейские, за несколько часов до убийства 26-летний молодой человек распивал с тремя знакомыми спиртные напитки. Собутыльников задержали и они признались, что когда у них закончился алкоголь, один из них попрощался и ушел домой, но оставшимся захотелось продолжения. Они знали, что у ушедшего и его отца выпивка дома есть, поэтому направились к ним, но получили отказ. Разозлившись, двое гостей стали избивать хозяев жилища, а третий, испугавшись происходящего, убежал. Когда злоумышленники поняли, что потерпевшие не подают признаков жизни, они решили скрыть следы преступления с помощью поджога. Собранные по данному факту материалы и вещественные доказательства органы внутренних дел направили в Следственный комитет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В двух пожарах в садовых домиках в Екатеринбурге погибли два человека

В Екатеринбурге выясняются причины двух пожаров в коллективных садах, в результате которых погибли двое граждан. Оба возгорания произошли вечером в среду, 14 декабря. В первом случае в 21:40 поступило сообщение о том, что в коллективном саду "Энергия" при пожаре в садовом домике погибла 28-летняя женщина. С места происшествия в больницу также был госпитализирован мужчина, являвшийся сожителем указанной гражданки. Во втором случае, в 23:20, поступило сообщение о пожаре в садовом домике в коллективном саду "Дружба-3", где погиб мужчина в возрасте 55-60 лет, его личность пока не установлена. По обоим случаям СКР ведёт доследственные проверки. Процессуальные решения будут приниматься в зависимости от результатов, сообщили представители СКР.

В Свердловском облсуде вынесен приговор преступной группе из Нижнего Тагила.

В четверг, 15 декабря, облсуд вынес приговор 7 жителям Нижнего Тагила, которые обвинялись в бандитизме, серии разбойных нападений и грабежей, вымогательстве, мошенничестве. Преступления совершались в период с весны 2014-го по июль 2015-го в Нижнем Тагиле. За разбой, грабеж, порчу чужого имущества, а также причинение легкого вреда здоровью Виктор Айдаркин приговорен к 8 годам. Андрей Шаров – за грабеж и разбой отправится в колонию на 5 лет. Артём Швецов был признан виновным в разбое и проведет в местах заключения 3 года. На 2 года в колонию отправится Алексей Голубев. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима. За одно мошенничество Артему Андрюшину назначено наказание в виде 2 лет в колонии-поселении. Сергей Смагин и Михаил Боев вердиктом присяжных полностью оправданы. Кроме этого, суд удовлетворил гражданские иски двух потерпевших. Приговор может быть обжалован в Верховном суде РФ, сообщили в пресс-службе облсуда.

Жительница Полевского ответит за организацию азартных игр

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 39-летней жительницы Полевского Татьяны Сердюковой. Она обвиняется в незаконном проведении азартных игр. По версии следствия, 27 августа Сердюкова проводила незаконную азартную деятельность в помещении одного из торговых комплексов. Женщина лично следила за бесперебойной работой игровых автоматов, контролировала поступление и расходование денежных средств. Сотрудниками правоохранительных органов после проверочной закупки были изъяты 27 тыс. рублей, полученных в качестве дохода от азартных игр. Уголовное дело будет рассматривать Полевской городской суд.