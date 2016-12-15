Рынок страхования недвижимости в России вырос на 19,4%

15 декабря 2016, 14:47 / Экономика

По итогам третьего квартала 2016 года российский рынок страхования недвижимости увеличился на 19,4% по сравнению в аналогичным прошлогодним показателем: заключено более 33 млн договоров.

Судя по результатам исследований, проведённых Финансовым университетом при Правительстве РФ, главный стимул, подталкивающий россиян к страхованию имущества — страх потерять дом, дачу или квартиру из-за какого-либо происшествия. Например, только 2,3% опрошенных свердловчан заявили, что смогут быстро купить новый дом или квартиру, если случится пожар.

Средний Урал оказался на шестом месте в стране по интересу местных жителей к рынку страхования. О своём намерении в ближайшее время застраховать имущество заявили 5,5% опрошенных свердловчан. Для сравнения, в Москве, которая лидирует в стране по этому показателю, 13,4% опрошенных горожан планируют застраховать свою недвижимость (каждый десятый).

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