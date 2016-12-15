Доходы большинства свердловских банкротов не превышают 20 тысяч рублей

На Среднем Урале 70% должников, по которым вводится процедура банкротства, имеют задолженность в пределах одного млн. рублей, рассказал заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.

При этом доход у подавляющего большинства заёмщиков не превышает 20 тыс. рублей, а у некоторых и вовсе отсутствует. Что, впрочем, не помешало некоторым должникам оформить сразу несколько кредитов - среди желающих стать банкротами свердловчан есть и такие, кто оформил заём у 10-15 различных банков и микрофинансовых организаций.

Процедура банкротства для частных лиц весьма затратна. Как рассказал президент Уральской саморегулируемой организации арбитражных управляющих Михаил Сачёв, должнику придётся выложить не менее 100 тыс. рублей.