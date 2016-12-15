В феврале состоится презентация Иннопрома-2017 на площадке посольства Японии в Москве

В феврале 2017 года на площадке посольства Японии в Москве пройдёт презентация Иннопрома-2017. Об этом заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов на встрече в Екатеринбурге с представителями японского оператора предстоящей выставки.

Как известно, Япония намерена выступить в качестве страны-партнёра Иннопрома-2017. По данным областного департамента информполитики, презентация в Москве будет организована для членов Японского бизнес-клуба. На ней предпринимателям из Страны восходящего солнца расскажут о промышленных и инвестиционных возможностях нашего региона.

— Несмотря на широкую популярность Иннопрома, при подготовке к очередному мероприятию мы совместно с Минпромторгом России и с оператором выставки — ГК "Формика" ведём масштабную пригласительную кампанию. На сегодняшний день забронировано более 50% выставочных площадей, что на 10% опережает уровень прошлых лет, — пояснил Алексей Орлов.

Напомним, Президент России Владимир Путин сейчас находится с двухдневным визитом в Японии.

Фото: областной департамент информполитики