В Свердловской области на карантин закрыты 100 групп в 88 детских садах

В Свердловской области частично приостановлен образовательный процесс в 88 детских садах (закрыто 100 групп) и в 18 школах (закрыто 47 классов), сообщили представители территориального управления Роспотребнадзора. Два детских сада - в Ирбите и Ревде - закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ полностью.

При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе находится на неэпидемическом уровне.

- За неделю, с 5 по 11 декабря, зарегистрировано 28,3 тыс. случаев заболевания гриппом и ОРВИ, показатель составил 69,5 на 10 тыс. населения, что выше уровня прошлой недели на 10%, - сообщила официальный представитель региоонального управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева.

Санитарные врачи отмечают: за 50 календарную неделю в регионе зарегистрировано 674 случая пневмонии. Таким образом показатель заболеваемости составил 16,5 на 100 тыс. населения. Это выше уровня прошлой недели и среднемноголетнего уровня на 10%. Группой риска по заболеваемости пневмонией остаются дети до 2 лет.