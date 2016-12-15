На Среднем Урале власти опередят проверки ОНФ и проведут их сами

Руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов предложил членам правительства самим выявлять конфликты и проблемы в регионе, не дожидаясь жалоб граждан президенту и проверок Общероссийского народного фронта.

- За последнее время в адрес администрации президента РФ поступило около 20 коллективных обращений от жителей Свердловской области, - доложил Владимир Тунгусов. - В большинстве случаев решение проблем находится в компетенции местных властей.

В качестве примеров глава администрации губернатора назвал открытое письмо сотрудников Артемовского машиностроительного завода "Вентпром", а также обращения работников Баранчинского электромеханического завода и хлебокомбината "Всеслав".

- Мы должны вести работу по профилактике и раннему выявлению нарастающих социально-экономических проблем и решать их сами — у нас для этого есть все возможности и полномочия. Предлагаю министерствам и ведомствам усилить мониторинг экономической деятельности предприятий и брать на контроль все случае, которые могут в будущем сказаться на благополучии граждан, - подытожил Владимир Тунгусов.

Кроме того, глава администрации высказался насчёт деятельности ОНФ (фонд, в частности, занимается контролем за качеством строительства социальных объектов и жилья, возводимого по государственным программам). По словам Владимира Тунгусова, "замечания фронтовиков, несмотря на их зачастую эмоциональный окрас, иногда носят отчасти справедливый характер".

В связи с этим органами госвласти поручено самим проверить качество строящихся и уже сданных объектов социальной инфраструктуры и жилья. Помощь в этом должны оказать органы местного самоуправления, общественные советы и депутаты.