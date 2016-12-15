В Свердловской области в 2016 году число "электронных граждан" выросло в 2,5 раза

В Свердловской области в нынешнем году число пользователей портала государственных услуг увеличилось в 2,5 раза - с 474 тыс. до 1 млн. 222 тыс. человек., сообщает департамент информационной политики региона.

В настоящее время количество пользователей этого ресурса по России превышает 27 млн., а количество заказанных через него услуг составляет свыше 61 млн. в год.

Отметим, Единому порталу государственных услуг www.gosuslugi.ru 15 декабря исполняется семь лет.