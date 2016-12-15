ВЦИОМ: народ одобряет деятельность Российской армии

По результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), наибольшего одобрения среди общественных институтов удостоились Российская армия, Русская православная церковь и российские СМИ. Опрос был проведён 10-11 декабря в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 федеральных округах России, сообщается на сайте ВЦИОМ.

- По всем общественным институтам, оцениваемым ежемесячно, отмечается рост положительных оценок, - говорится в сопроводительной записке к результатам исследования. - Наибольшую поддержку и одобрение деятельности, по сравнению с другими, наши сограждане по-прежнему выказывают армии (87,0%), а также Русской православной церкви (71,9%) и средствам массовой информации (65,4%). Наименьший показатель одобрения, на фоне остальных, по-прежнему у политической оппозиции.

В то же время больше, чем оппозицию, россияне не одобряют судебную систему:

Отметим, по итогам этого же опроса в рейтинге доверия политикам показатели Владимира Путина растут несколько недель подряд (до 59,2% 10-11 декабря). Улучшились оценки Сергея Лаврова (14,8%) и Сергея Шойгу (14,3%).

Лидером антирейтинга (по вопросу о недоверии решения важных государственных вопросов) остается Владимир Жириновский – 21,0%.