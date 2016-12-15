"Google" рассказал, что волновало россиян в 2016 году
15 декабря 2016, 16:36 / Общество
Компания подвела итоги уходящего года и представила рейтинги самых быстрорастущих поисковых запросов в России и мире.
Первые две строчки российского рейтинга запросов заняли чемпионат Европы по футболу и Евровидение, на третьем месте - Олимпийские игры в Рио. Россияне активно "гуглили", кто такой Дональд Трамп, Алан Рикман и Дэвид Боуи. В категории "Мемы года" на первое место вышел запрос "Патимейкер" (клип хип-хоп-исполнителя Виталия Пики), на втором месте оказалась фраза премьер-министра РФ Дмитрия Медведева "Денег нет, но вы держитесь".
Среди туристических направлений россияне чаще всего интересовались Крымом, Тунисом и Приморьем.
Интересно, что запрос "Екатеринбург" в 2016 году в поисковую строку чаще всего вводили из посёлков Монетный и Кедровое. А вот Президентом России Владимиром Путиным чаще интересовались жители Таджикистана и Узбекистана, россияне оказались лишь на третьем месте.
ТОП-10 самых быстрорастущих запросов года по версии "Google":
- 1. Евро-2016
- 2. Евровидение 2016
- 3. Олимпийские игры 2016 года в Рио
- 4. Pokemon GO
- 5. Выборы в США
- 6. Айфон 7
- 7. Оскар 2016
- 8. Лабутены
- 9. Slither
- 10. Пакет Яровой