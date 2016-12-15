"Google" рассказал, что волновало россиян в 2016 году

Компания подвела итоги уходящего года и представила рейтинги самых быстрорастущих поисковых запросов в России и мире.

Первые две строчки российского рейтинга запросов заняли чемпионат Европы по футболу и Евровидение, на третьем месте - Олимпийские игры в Рио. Россияне активно "гуглили", кто такой Дональд Трамп, Алан Рикман и Дэвид Боуи. В категории "Мемы года" на первое место вышел запрос "Патимейкер" (клип хип-хоп-исполнителя Виталия Пики), на втором месте оказалась фраза премьер-министра РФ Дмитрия Медведева "Денег нет, но вы держитесь".

Среди туристических направлений россияне чаще всего интересовались Крымом, Тунисом и Приморьем.

Интересно, что запрос "Екатеринбург" в 2016 году в поисковую строку чаще всего вводили из посёлков Монетный и Кедровое. А вот Президентом России Владимиром Путиным чаще интересовались жители Таджикистана и Узбекистана, россияне оказались лишь на третьем месте.

ТОП-10 самых быстрорастущих запросов года по версии "Google":