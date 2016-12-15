Владимир Путин отметил вклад Синдзо Абэ в развитие российско-японских связей

В Нагато началась встреча Президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, в ходе состоявшегося разговора Владимир Путин отметил вклад Синдзо Абэ в улучшение российско-японских отношений.

— Благодаря Вашим усилиям, мы видим, происходит определённый сдвиг в развитии российско-японских отношений. Я и мои коллеги рассчитываем на то, что наши встречи сегодня и завтра внесут существенный вклад в развитие российско-японских связей, — сказал Владимир Путин.

На завтра в Токио намечено пленарное заседание Российско-японского бизнес-форума, на котором выступят главы двух государств.

Напомним, Япония выступила страной-партнёром Иннопрома-2017, который будущим летом пройдёт в Екатеринбурге.

Фото: Официальный сайт Кремля