Медведев: автопром получит 62 миллиарда рублей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов пяти ключевых телеканалов: "Первого канала", "России", РБК, НТВ и "Дождя", сообщает официальный сайт правительства.

В частности, Медведев коснулся темы отечественного автопрома, отметив, что в сфере автомобилестроения наблюдаются "благоприятные изменения".