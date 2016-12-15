Медведев: автопром получит 62 миллиарда рублей

15 декабря 2016, 17:02 / Экономика

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов пяти ключевых телеканалов: "Первого канала", "России", РБК, НТВ и "Дождя", сообщает официальный сайт правительства.

В частности, Медведев коснулся темы отечественного автопрома, отметив, что в сфере автомобилестроения наблюдаются "благоприятные изменения".

- На поддержку российского автопрома в следующем году запланировано 62 млрд рублей, - заявил Дмитрий Медведев. Премьер-министр подчеркнул, что помощь будет адресной.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Интервью Дмитрия Медведева пяти российским телеканалам 15.12.2016 Интервью Дмитрия Медведева пяти российским телеканалам 15.12.2016
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов пяти ключевых телеканалов: "Первого канала", "России", РБК, НТВ и "Дождя".

Новое в рубрике Экономика

35 минут назад

Почти 600 свердловчан решили стать банкротами
В этом году свердловчане подали 596 заявлений о признании их банкротами, сообщил заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.

56 минут назад

Запутались в сетях
Потребление электричества больше не растёт в прогрессии. Экономисты, которые рассчитывали на ещё несколько лет промышленного бума, пришли к выводу, что необходимо пересматривать модели развития. Потребителю больше не нужно столько энергии, сколько компании могут им дать. Субъекты естественной монополии уже думают о том, какие стройки энергетической инфраструктуры нужно остановить, а какие мощности на подстанциях уменьшить. С чего начинается новый этап для отрасли — узнайте в материале «ОГ».

58 минут назад

Кимоно для России
За 10 лет Средний Урал стал центром российско-японских отношений

1 час назад

На Среднем Урале власти опередят проверки ОНФ и проведут их сами
Вчера, 15 декабря, первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора области Владимир Тунгусов предложил членам правительства самим выявлять конфликты и проблемы в регионе, не дожидаясь жалоб граждан президенту и проверок Общероссийского народного фронта.

час назад

Энергетики заплатят Нижнему Тагилу 1 млрд рублей за аренду сетей
Компания «Облкоммунэнерго» арендовала муниципальный электросетевой комплекс на 49 лет и обязалась выплатить авансом всю арендную плату.

час назад

Доля импортных продуктов в области снизилась на 50 процентов
За два года, пока Россия находится под санкциями, доля импортных продуктов в магазинах области снизилась с 70 до 20 процентов.

час назад

Росстат посчитал стоимость «Оливье»
В этом году россияне потратят до 310 рублей на стандартный набор продуктов для приготовления салата «Оливье». Стоимость блюда для новогоднего стола выросла всего на 1,8 процента с 2015 года.

14 декабря 2016

Школа ремонта
За год Средний Урал вывел программу капремонта из самых проблемных в самые успешные

14 декабря 2016

Депутаты свердловского Заксобрания приняли региональный бюджет на 2017 год
Традиционно от первого к третьему чтению основные показатели областной казны заметно изменились.

13 декабря 2016

В столице Урала не могут продать 17 тысяч квартир
В начале 2017 года на рынке недвижимости Екатеринбурга ожидается стагнация, причём в разных его сегментах, заявил вчера президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов. Аналитики прогнозируют незначительные корректировки цен, избыточное предложение на рынке жилой недвижимости и укрупнение строительных компаний.

Последние новости
Что было раньше