Дмитрий Медведев прокомментировал продажу акций "Башнефти"

В своём интервью пяти телеканалам ("Первому каналу", "Россия", НТВ, РБК и "Дождь") председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал недавнюю сделку по продаже акций "Башнефти".

Судя по стенограмме на сайте Правительства РФ, премьер-министр РФ признал, что эта сделка изначально задумывалась как "многоходовка".

– Помните известное изречение "Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей"? Применительно к приватизации в значительной мере неважно, кто приобретает, лишь бы это приобреталось за нормальные деньги. Это касается любой приватизации, – сказал Дмитрий Медведев.

– Действительно, мы долго примерялись к тому, как это всё может выглядеть. Когда продавалась "Башнефть", изучали рынок. Потом возникла идея, чтобы "Башнефть" была приобретена "Роснефтью", тем самым увеличив свою капитализацию, что должно было отразиться на последующей продаже "Роснефти", – добавил председатель правительства РФ. – В определённый период мы посчитали, что это лучше для экономики, для достижения тех целей, которые были поставлены в плане приватизации. Естественно, это бы не состоялось, если бы "Роснефть" не предложила лучшую цену на тот период за "Башнефть". Таким образом, мы получили довольно значительные средства в бюджет от продажи "Башнефти". Но одновременно, естественно, проговаривалась необходимость исполнения и большой сделки, то есть продажи 19,5% "Роснефти", что должно было решить очень существенные бюджетные проблемы.