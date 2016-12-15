Медведев предложил ликвидировать неэффективные муниципальные предприятия

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов пяти ключевых телеканалов, сообщает официальный сайт правительства. Один из наиболее острых вопросов касался сферы ЖКХ.

- Есть очень много так называемых муниципальных унитарных предприятий, которые становятся воронкой для втягивания денег. Деньги у населения берутся, потом муниципальные унитарные предприятия банкротятся, денег нет - и это важнейший источник огромного долга, - отметил журналист "Первого канала" Валерий Фадеев. Глава кабмина в ответ на это заявил, что такие предприятия необходимо ликвидировать.

- Нужно убрать неэффективные муниципальные предприятия, эти МУПы и ГУПы. Если они плохо работают или деньги воруют, их нужно убрать, вытащить из этой цепочки, а руководителей наказать. И, кстати, эти процессы сейчас довольно активно происходят, - сказал Дмитрий Медведев.

Председатель правительства привёл в пример ситуацию с управляющими компаниями:

- Ситуация стала существенно лучше, чем была, скажем, несколько лет назад, при том, что пришлось пойти на не очень популярную меру – просто ввести лицензирование. Тем не менее это помогло.