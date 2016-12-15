Новое правило КХЛ не понадобилось - «Автомобилист» выиграл в Хабаровске в основное время

Победой хоккеистов екатеринбургского «Автомобилиста» со счётом 5:2 над «Амуром» завершился единственный сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ.

В середине первого периода Дмитрий Мегалинский открыл счёт заброшенным шайбам, а во второй 20-минутке Михал Чайковски, Артём Гареев, Алексей Василевский и Томми Кивистё закрепили преимущество «Автомобилиста».

В третьем периоде хозяева две шайбы отквитали, итог матча - 5:2 в пользу "Автомобилиста".

Это была первая игра, которая проходила по новым правилам, вступившим в действие в КХЛ с сегодняшнего дня - в случае ничейного результата в основное время команды играли бы в овертайме в формате «три на три», а не «четыре на четыре», как прежде. Но испытывать новинку в действии не потребовалось.