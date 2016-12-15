В морозы экипажи ДПС выйдут на круглосуточное патрулирование свердловких трасс

В период усиления морозов, которые ожидаются на Среднем Урале уже в ближайшие выходные, экипажи дорожно-патрульной службы будут осуществлять постоянное патрулирование загородных автодорог и федеральных трасс, сообщили в ОблГАИ. Таким образом, дорожная полиция также присоединилась к общему комплексу мероприятий по недопущению ЧП в регионе.

Сотрудники ГИБДД, также как и спасатели, настоятельно рекомендовали воздержаться от дальних поездок, отложив их на более благоприятное время.

- В случае если это невозможно, перед поездкой водителю необходимо обязательно проверить техническое состояние своего транспортного средства, в том числе наличие различных жидкостей (масло, тормозную жидкость, жидкость для омывателя) на необходимом уровне, давление в шинах, ремни газораспределительного механизма и работоспособность обогревателя, - сообщили представители ГИБДД. - Если во время поездки возникла кризисная ситуация - немедленно звоните по номеру 112 или в полицию 02, чтобы сотрудники могли в максимально короткое время прибыть на место для оказания своевременной помощи.

Напомним, сообщение о надвигающихся морозах поступило в минувшую среду: в период 17 по 21 декабря на севере Свердловской области ожидается аномально холодная погода - на 7-13°С ниже нормы. Температура воздуха составит ночью -24...-30°С, местами до -40°С, днём -19...-25°С, местами -31°С. В связи с этим МЧС объявило штормовое предупреждение: спасатели переходят на особый режим несения службы, в готовности находится 44 пункта обогрева, которые будут развёрнуты на трассах.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональным министерствам и ведомствам заблаговременно принять меры по недопущению в регионе происшествий, связанных с понижением температуры.