Стипендии губернатора получат 223 свердловских студента

В этом году стипендии губернатора Свердловской области получат 223 студента из Екатеринбурга, Туринска, Первоуральска, Камышлова, Каменска-Уральского, Ревды. Об этом сообщает областной департамент информационной политики.

Стипендию губернатора будут получать каждый месяц 35 аспирантов в размере 2 тыс. рублей, 120 студентов вузов - в размере 1,5 тыс. рублей, 68 учащихся техникумов и колледжей - по 900 рублей.

Отметим, стипендия губернатора – это оценка усилий и труда студентов и аспирантов, их исследовательской работы, результаты которой используются в практике на предприятиях и в организациях области. За 20 лет существования её получателями стали порядка восьми тысяч человек.

Добавим, в этом году церемония награждения запланирована на 28 декабря в Уральском государственном педагогическом университете (пр. Космонавтов, 26).