В 2017 году финансирование российской медицины увеличится на 400 миллиардов рублей

Сюжет
Интервью Дмитрия Медведева пяти российским телеканалам 15.12.2016
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов пяти ключевых телеканалов: "Первого канала", "России", РБК, НТВ и "Дождя".
35 минут назад
Сохранить жизнь малышам
Россия обогнала США и страны Европы, входящие во Всемирную организацию здравоохранения, по сохранению жизни младенцам. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 14 декабря на рабочей встрече с Владимиром Путиным.
35 минут назад
Пополнилось число обладателей знака «Екатеринбургское качество»
На днях в мэрии Екатеринбурга прошло заседание координационного совета по присвоению знака «Екатеринбургское качество». Свою продукцию и услуги представили пять предприятий. Нужно сразу сказать — получить такой значок на свою продукцию ой как непросто. Присуждается он уже более десятка лет — с 2005 года, но на сегодняшний день только 84 предприятия и около 120 наименований продукции могут им похвастаться.
36 минут назад
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Татьяна ДЕМЕНОК*.
В этом году усилиями застройщиков и риелторов удалось не обрушить рынок продаж жилья, чтобы люди могли купить себе дом.
38 минут назад
Финансирование медицины увеличится на 400 миллиардов рублей
В интервью пяти ведущим телеканалам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в будущем году финансирование российского здравоохранения увеличится на 400 млрд рублей.
42 минуты назад
Чудо мысли
Больше 50 изобретений привезли школьники на «Технорегион».
46 минут назад
«ОГ» отблагодарила почтальонов
Четыре месяца длится конкурс «Подписка «ОГ»-2017», учреждённый «Областной газетой» и Управлением федеральной почтовой связи Свердловской области — филиалом ФГУП «Почта России». Ежемесячно редакция награждает победителей по подписке на новый продукт редакции — социальную версию газеты с тематическими вкладками.
19 часов назад
Пять лет назад началась политическая карьера Игоря Холманских
В 2011 году на очередной прямой линии с Владимиром Путиным свой вопрос нынешнему президенту, а тогда премьер-министру задал 43-летний начальник сборочного цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских. Пройдёт всего полгода, и он будет назначен полномочным представителем Президента РФ в Уральском федеральном округе.
20 часов назад
Дни милосердия закончились церемонией награждения лучших благотворителей
В течение Дней милосердия только производственные предприятия региона внесли в благотворительные акции 9 млрд рублей.
23 часа назад
В Свердловской области вручены награды лучшим благотворителям 2016 года
Вчера в Доме Севастьянова традиционной церемонией награждения лучших благотворителей акончились Дни милосердия, которые уже в 21-й раз прошли в области. Вклад только производственных предприятий региона в благотворительные акции составил 9 млрд рублей. Главная награда «Лучший благотворитель 2016 года» присуждена АО «Уралэлектромедь». Почётный знак директору предприятия Владимиру Колотушкину (слева) вручил вице-губернатор Павел Креков
23 часа назад
Как проверить, верная ли сумма указана в квитанции за тепло?
На Среднем Урале изменилась система расчёта оплаты теплоснабжения. До июля 2016 года ежемесячная сумма была фиксированной и зависела от среднемесячного объёма энергии, который высчитывался на основе показателей прошлого года. Как писала «ОГ» в номере за 6.12.2016, теперь сумма каждый месяц будет меняться и зависеть от фактического объёма потреблённой энергии. Чем ниже температура за окном, тем выше температура теплоносителя, тем выше «ценник» в квитанции.