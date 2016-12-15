Медведев раскритиковал Мединского за его позицию по Ельцин Центру

15 декабря 2016, 17:35 / Политика

Журналист "Дождя" спросил Дмитрия Медведева о ситуации с Ельцин Центром, в частности, о позиции Министерства культуры.

Фото: Александр Зайцев 

- Не хотел бы я работать министром культуры с учётом тех вопросов, которые вы задаёте. Министр культуры должен быть максимально сдержан в выражении своих позиций, - ответил глава правительства РФ. Напомним, сегодня Дмитрий Медведев дал традиционное интервью ведущим пяти телеканалов. 

Ситуация накалилась после того, как режиссёр Никита Михалков в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации заявил, что деятельность Ельцин Центра разрушает национальное самосознание сотен детей ежедневно, поскольку предоставляет необъективную оценку истории России. При этом режиссёр подтвердил, что сам он в Ельцин Центре ни разу не был. Министр культуры России Владимир Мединский поддержал позицию режиссёра:

В Ельцин Центре переплюнули всех прочих сектантов: там вырезали у России вообще всю историю. Потому что она не соответствует чьим-то догмам о какой-то "европейской цивилизации".

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