Губернатор Куйвашев наградит лучших педагогов Свердловской области

15 декабря 2016, 17:26

16 декабря в 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (улица Горького, 21-23) глава региона Евгений Куйвашев вручит премии губернатора Свердловской области педагогическим работникам.

По итогам профессионального состязания будут награждены 35 человек (в том числе 20 финалистов). Премии вручаются с целью поддержки педагогов и повышения престижа профессии учителя. Размер вознаграждения составляет 270 тысяч рублей за первое место, 220 тысяч рублей – за второе и 160 тысяч рублей – за третье.

Также премии губернатора Свердловской области будут вручены педагогам дополнительного образования, занимающихся подготовкой инженерных кадров. Данный конкурс в рамках реализации комплексной программы "Уральская инженерная школа" проводится второй год. Профессиональное состязание проводилось в три этапа. Первый был заочным, в его рамках осуществлялась оценка методической подготовки участников конкурса, умение обобщить и предъявить свой педагогический опыт. Во втором этапе конкурса в очной форме приняли участие 20 претендентов, занявших с 1 по 20 позицию в рейтинге по итогам первого этапа. Этот этап представлял собой учебное занятие по теме, выбранной участником конкурса. На втором этапе осуществлялась оценка уровня профессионального мастерства участников конкурса. Третьим этапом стал мастер-класс для детей и взрослых.

Победитель конкурса получит премию в размере 120 тысяч рублей, призёр конкурса, занявший в рейтинге, составленном по итогам третьего этапа, второе место - 100 тысяч рублей, призёр конкурса, занявший в рейтинге третье место - 70 тысяч рублей. Размер вознаграждения для лауреатов составляет 30 тысяч рублей.

Конкурс на соискание премий главы региона проводится с 2010 года и охватывает все категории педагогических работников системы образования: преподавателей школ, детских садов, организаций дополнительного и профессионального образования, а также педагогов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

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