Медведев: в ЖКХ необходимо инвестировать 2,5 триллиона рублей

"Бизнес не очень охотно идёт в ЖКХ. Для этого нужно создавать привлекательные условия. Жилищно-коммунальная сфера недофинансирована", - заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время традиционного интервью российским телеканалам.

- Общий объём инвестиций, который необходим жилищно-коммунальной сфере, составляет где-то приблизительно 2–2,5 трлн рублей. Необходимо вкладывать каждый год приблизительно по 500 млрд, - сообщил глава кабмина. Он отметил, что часть средств поступает из фонда содействия реконструкции жилищно-коммунального хозяйства, но "что-то необходимо брать с рынка".

- Я неоднократно встречался с руководителями крупных компаний, они говорят: мы хотим участвовать, но создайте нам понятные и прозрачные условия, чтобы нас никто не грабил, чтобы не выставлял неприемлемых экономических требований. Для этого существует концессионная сделка, существует концессионное законодательство. И в рамках концессии уже всё-таки ряд крупных компаний пришёл в регионы, занимается решением крупных ресурсных задач, - сказал Дмитрий Медведев.