В России заведено 3,5 тысячи уголовных дел на чиновников-коррупционеров

"Только с 2012 года следственные органы направили в суд 50 тыс. уголовных дел о коррупции", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью крупнейшим телеканалам страны.

По словам Медведева, около 3,5 тыс. таких уголовных дел - это дела с так называемым спецсубъектом, то есть в отношении лиц, занимающих различные должности на госслужбе.