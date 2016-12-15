Губернатор наградил уральских олимпийцев и паралимпийцев

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил награды спортсменам и тренерам, участвовавшим в Олимпийских играх 2016 года и Всероссийских соревнованиях по программе XV Паралимпийских летних игр 2016 года.

Как сообщает областной департамент информполитики, спортсмены и тренеры отмечены благодарственными письмами, дипломами и – по поручению Президента России – денежными сертификатами. Золотые медалисты получили по 4 млн рублей, серебряные – по 2,5 млн рублей, бронзовые – по 1,7 млн рублей, участники Олимпиады и Всероссийских соревнований – по 300 тыс. рублей.

– Все уральцы болели за вас, верили в вас, – сказал глава региона, обращаясь к спортсменам.

Фото: областной департамент информполитики