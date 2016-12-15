В Екатеринбурге на Уралмаше пропал 10-летний школьник
15 декабря 2016, 18:30 / Общество
Полиция Екатеринбурга разыскивает 10-летнего Константина Захаровского, который в четверг, 15 декабря, после занятий в школе домой не вернулся, с родителями на связь не вышел и о его местонахождении ничего не известно.
Мобильный телефон мальчика выключен.
- На розыск ориентирован весь личный состав территориальных отделов внутренних дел, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Приметы разыскиваемого: рост 146 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые.
Был одет: куртка "Аляска" синяя с меховым капюшоном, черные брюки и черные ботинки, при себе имел рюкзак серого цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Захаровского Константина, полиция просит сообщить по телефонам: (343) 356-42-15 (дежурная часть), 8-912-034-96-08 (служба по делам несовершеннолетних) или по единому номеру "02".
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу