В Екатеринбурге на Уралмаше пропал 10-летний школьник

Полиция Екатеринбурга разыскивает 10-летнего Константина Захаровского, который в четверг, 15 декабря, после занятий в школе домой не вернулся, с родителями на связь не вышел и о его местонахождении ничего не известно.

Мобильный телефон мальчика выключен.

- На розыск ориентирован весь личный состав территориальных отделов внутренних дел, - сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Приметы разыскиваемого: рост 146 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые.

Был одет: куртка "Аляска" синяя с меховым капюшоном, черные брюки и черные ботинки, при себе имел рюкзак серого цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Захаровского Константина, полиция просит сообщить по телефонам: (343) 356-42-15 (дежурная часть), 8-912-034-96-08 (служба по делам несовершеннолетних) или по единому номеру "02".

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу