Из Екатеринбурга в Италию: игрок «Урала» Мишуков перешел в «Пескару»

Новое в рубрике
Спорт
3 часа назад
Сергей Чепиков попросил у Минспорта РФ денег для легкоатлетов
Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков попросил у министра спорта РФ Павла Колобкова предусмотреть дополнительные средства в федеральном бюджете на строительство легкоатлетического стадиона в Екатеринбурге.
3 часа назад
Губернатор наградил летних олимпийцев
Вчера в Доме Севастьянова состоялась встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с участниками Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр и их тренеров. Глава региона наградил спортсменов и их наставников денежными премиями, а также почётными грамотами и благодарственными письмами.
3 часа назад
На Кубке «Первого канала» отмечают юбилей
Вчера матчами Финляндия – Чехия и Швеция – Россия в Москве стартовал традиционный международный турнир по хоккею Кубок «Первого канала», который в этом году посвящён 70-летнему юбилею отечественного хоккея.
4 часа назад
Двоим свердловчанам вручена национальная премия
В Министерстве спорта Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной премии области физической культуры и спорта за 2016 год.
4 часа назад
В России появится совет по спорным вопросам в театральной сфере
После недавнего заседания Совета по культуре и искусству при Президенте России федеральное министерство культуры объявило о создании до конца нынешнего года нового совета, который будет решать спорные вопросы, возникающие в театральной сфере. Планируется, что сопредседателями нового совета станут глава ведомства Владимир Мединский и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.
4 часа назад
«Перед стартом общаюсь сам с собой»
Cтрелок Владимир Масленников удачно завершил олимпийский сезон
6 часов назад
14.12.2016
Хоккей. Баскетбол. Волейбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 14 декабря
14 декабря 2016
Дацюк будет капитаном сборной на Кубке Первого канала
Воспитанник свердловского хоккея Павел Дацюк выступит на стартующем сегодня в Москве Кубке Первого канала по хоккею в роли капитана сборной России.
14 декабря 2016
Пабло Фонтанельо покинул расположение футбольного «Урала»
У аргентинского защитника «Урала» Пабло Фонтанелло закончился контракт с екатеринбургской командой. По словам главного тренера клуба Александра Тарханова, футболист пока не продлил соглашение.
14 декабря 2016
Колосков и Мутко уверены, что чемпионат мира у России не отнимут
Почётный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков, а также вице-премьер правительства России Виталий Мутко не видят угрозы для проведения в России Кубка конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира в 2018-м.