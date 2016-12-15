Из Екатеринбурга в Италию: игрок «Урала» Мишуков перешел в «Пескару»

Игрок молодёжной команды «Урала», 19-летний нападающий Богдан Мишуков, стал игроком итальянской «Пескары», выступающей в высшем дивизионе страны - серии А.

Об этом в соцсетях сообщил его агент - Андрей Грушин.

Мишуков подписал с итальянским клубом контракт на полтора года. В этом сезоне он не провёл ни одного матча за молодёжку "Урала". А в прошлом сыграл за дублирующий состав 17 игр и отметился одним забитым мячом. За "Урал" он выступал с 2015 года. Родился в Москве.

На данный момент его новый клуб занимает предпоследнее место в чемпионате Италии.