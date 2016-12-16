Екатеринбург оказался на третьем месте в России по стоимости услуг Деда Мороза и Снегурочки

Первые вакансии Деда Мороза и Снегурочки появились уже в начале ноября. Больше всего актёры могут заработать в Москве - от одной до двух тысяч рублей за поздравление. Екатеринбург в данном рейтинге оказался на третьем месте, сообщает рекрутинговый портал Superjob.ru.

В нашем городе Дед Мороз и Снегурочка за одно поздравление могут заработать от 700 до 1400 рублей. Чуть выгоднее поработать зимним волшебником в Санкт-Петербурге - аниматоры могут получить от 800 до 1600 рублей за выход. Дешевле всего услуги деда и внучки обойдутся жителям Омска и и Уфы - там ценник начинается от 500 рублей. Впрочем, касается это только специалистов с опытом подобной работы - услуги деда мороза-новичка будут стоить ощутимо дешевле.

Средний возраст российских дедов морозов - 35 лет, при этом высшее образование имеют только 53% актёров. Чаще всего возможность сыграть эту роль нынешней зимой мужчины используют как подработку, но для 37% актёров - это единственный способ хоть ненадолго трудоустроиться.

Снегурочки, как и положено, моложе: средний возраст - 27 лет. Две трети девушек имеют высшее образование, у трех из пяти есть постоянная работа.