Антон Шипулин уступил Фуркаду лишь 1,6 секунд. У него - серебро в спринте

15 декабря 2016, 22:24 / Спорт

Только что завершилась первая гонка этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. В этом спринте Антон Шипулин занял 2 место.

Антон Шипулин выходил на старт не в самой лучшей форме - на днях он немного приболел, но тем не менее решил бороться.

Ход на пером круге нашего спортсмена был не самым сильным, но после первой стрельбы Антон шёл на первом месте сразу после белоруса Расторгуева. Однако в это самое время только-только стартовал Мартен Фуркад. И после своей первой стрельбы француз с запасом обошёл нашего биатлониста. Тем не менее на стойке Антон Шипулин тоже стрелял блестяще, а значит, оставил за собой шанс на высокое место по результатам этой гонки.

А вот Мартен Фуркад на второй стрельбе промазал, чем очень удивил своих болельщиков. Но ходом Мартен, уже зная финишный результат Шипулина, побежал ещё сильнее, и сумел отыграть секунды, проигранные на штрафном круге. В итоге он сумел отыграть у Антона 1,6 секунды.

Кстати, сегодня сыну Антона Шипулина и Луизы Диме исполнился год. Так что серебряная медаль - подарок сыну на день рождения! 

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