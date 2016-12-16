В Екатеринбурге стартует фестиваль ледовых скульптур

В Екатеринбурге пройдёт XV фестиваль ледовых скульптур на площади 1905 года с 17 по 28 декабря. Мастерство продемонстрируют ледорезы из Санкт-Петербурга, Архангельска, Красноярска, Перми, Тюмени, Салехарда, Новоуральска и Екатеринбурга, сообщает пресс-служба мэрии города.

Согласно положению конкурса, высота каждой высеченной изо льда скульптуры должна быть не менее 5 метров. Участники реализуют свои фантазии по мотивам сказочных произведений Корнея Чуковского.

- В составе каждой из 8 команд будут трудиться по два участника. Уральцы вошли в команду "Айсберг" и в творческий тандем "Птица счастья" с петербургским ледорезом, - рассказали в пресс-службе мэрии города.

Добавим, екатеринбуржцы и гости города смогут любоваться гигантскими скульптурами после официального открытия главного ледового городка столицы Урала, с вечера 29 декабря.

Фото: эскизы будущих работ, мэрия Екатеринбурга