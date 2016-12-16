Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-президентов Украины

Вчера на НТВ вышла очередная серия пранк-шоу "Звонок". На этот раз пранкеры - екатеринбуржец Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) - позвонили бывшим президентам Украины Леониду Кравчуку и Виктору Ющенко от имени Михаила Горбачёва. Запись вышла в эфир в ночь с четверга на пятницу.

Пранкеры приурочили розыгрыш к 25-летию соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Чтобы максимально точно имитировать речь первого и последнего президента СССР, Лексус и Вован использовали "технопранк": заранее подготовили различные фразы и реплики Михаила Гобачёва из его прошлых выступлений, интервью и телефонных разговоров - и включали их бывшим украинским президентам, имитируя диалог. Если же подходящих для ответа фраз не находилось, пранкеры сами вступали в диалог - однако ни Кравчук, ни Ющенко подлога не заметили. Последний признался в тёплых чувствах к Горбачёву:

- Мы вас очень любим за то, что вы сделали. У нас, я имею в виду украинских президентов, вы всегда будете уважаемым, в первом ряду, - сказал Ющенко.

Так же он откровенно высказался о современных отношениях между Россией и Украиной:

– Михаил Сергеевич, вот те отношения, которые есть сегодня, нам даже и не снились, мы об этом даже и не думали! Дожить до того что мы стреляем, что наши отношения разбирают французы, немцы и так далее - это позор! Так десятки миллионов людей считают. Болит душа, мы топчемся в этом Минске, мы понимаем, что говорим не с теми и не о том... Если бы вы посмотрели на Донбасс! Это беда, такой индустриальный край в пустыню превратился.

Леонид Кравчук тоже высказал сомнения относительно минских соглашений:

- Это ничто! Вы понимаете, соглашения, которые подписывают второстепенные люди, не являющиеся государственными деятелями (посол, представитель ОБСЕ, Кучма - бывший президент...) - при всём уважении этот документ не является полноценным. Но это выгодный для запада вариант.

Напомним, ранее Лексус и Вован звонили Элтону Джону от лица Владимира Путина, мэру Киева Виталию Кличко, президенту Международного паралимпийского комитета Филиппу Крейвену и многим других известным персонажам.