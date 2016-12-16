Владимир Путин предложил возобновить работу совета глав регионов России и Японии

На состоявшейся вчера в Нагато встрече Президента РФ Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ глава российского государства предложил возобновить работу в формате совета глав регионов России и Японии.

Судя по данным пресс-центра Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, такая площадка для переговоров глав регионов двух стран действовала с 1967 по 2010 год.

Кроме того, Владимир Путин и Синдзо Абэ подтвердили взаимный интерес к строительству газопровода "Сахалин – Хоккайдо". Они обсудили ряд совместных проектов по развитию экономики и социальной сферы Дальнего Востока.

Кстати, как сообщила "РГ", в ходе этой встречи главы двух государств обменялись подарками. Владимир Путин подарил своему японскому коллеге угольный самовар 1870 года изготовления и картину Игоря Разживина "Русская тройка в Коломенском". А Синдзо Абэ передал ему репродукцию шестиметровой картины "Прибытие Путятина", изготовленную на специальной японской бумаге.