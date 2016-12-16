В Екатеринбургском зоопарке пополнилась семья трубкозубов

У пары трубкозубов или, как их ещё называют, "земляных поросят" Банту и Берты впервые родился детёныш. Новорождённый весил 1 кг 760 грамм, сообщили "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

- Трубкозубы – ночные животные: с наступлением темноты они начинают активно ходить и рыть всё вокруг. Чтобы мать случайно не навредила детёнышу, в первые недели его забирали на ночь и отсаживали в инкубатор, который предоставил зоопарку Уральский оптико-механический завод. Весь ноябрь ветеринарные врачи и специалисты круглосуточно наблюдали за животными с помощью удалённой камеры. Теперь сложный период прошёл, детёныш окреп и весит порядка 6 кг, - рассказали "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Добавим, увидеть семейство "уральских" трубкозубов можно на втором этаже зоопарка в павильоне "Птицы и экзотические млекопитающие".

Фото: Екатеринбургский зоопарк