Долги по госзакупкам в России превысили 30 млрд рублей

16 декабря 2016, 10:22 / Экономика

Компании-заказчики, проводящие госзакупки товаров и услуг у различных предприятий, на сегодняшний день задолжали своим поставщикам свыше 30 млрд рублей. Об этом сообщил российский премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Правительства РФ.

— Это, само собой, влечёт возникновение долгов по оплате труда, по налогам, — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба федерального кабмина, для решения этой проблемы Правительство РФ намерено внести в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности для должностных лиц компании-заказчика, которые допускают такие нарушения. Речь идёт о штрафе в размере от 30 до 50 тыс. рублей либо дисквалификации руководителя на срок от одного до двух лет (при повторном правонарушении).

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