В Екатеринбурге сгорели ещё две машины

Сегодня ночью в Екатеринбурге сгорели дотла две иномарки. Машины на улице Агрономической и на Тбилисском бульваре вспыхнули почти одновременно, сообщает управление МЧС по Свердловской области.

Первое сообщение о пожаре - на ул. Агрономической (Вторчермет) - поступило на пульт диспетчера в 03:22. Всего через 7 минут очевидцы сообщили в МЧС о пожаре на Тбилисском бульваре (Ботанический).

На Агрономической от огня пострадал "Ниссан": у автомобиля повреждены салон и моторный отсек. На Тбилисском бульваре горел "BMV", и вновь повреждённым оказался моторный отсек. Специалисты, выехавшие на место ЧП, установили, что в обоих случаях причиной стал поджог.

Напомним, в этом году Екатеринбург всколыхнула серия поджогов автомобилей. Несмотря на все усилия правоохранительных органов, машины продолжают гореть - о новых случаях становится известно в среднем раз в два дня. Отметим, что всего с начала года в Свердловской области зарегистрировано более 550 пожаров на автотранспорте. Более чем в 300 случаях эксперты заявили о преднамеренных поджогах.