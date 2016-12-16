Мединский отреагировал на замечание Медведева по Ельцин Центру

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что знает о замечаниях главы кабмина Дмитрия Медведева к его высказываниям про Ельцин Центр.

"На замечания руководства я реагирую всегда правильно", - ответил Мединский на вопрос о критике его позиции премьер-министром, сообщает "Интерфакс".

Напомним, вчера во время традиционного интервью пяти телеканалам Дмитрий Медведев заявил, что "министр культуры должен быть максимально сдержан в выражении своих позиций". Речь шла о резких высказываниях Владимира Мединского в адрес екатеринбургского Ельцин Центра.

- Когда комментарий осуществляется чиновником - в любой сфере - это, к сожалению, в какой-то момент может быть воспринято как окрик. А вот этого допускать нельзя, - добавил Дмитрий Медведев.