9 свердловчан-ветеранов Великой Отечественной войны получили бюджетные деньги на покупку жилья

Девять свердловчан-ветеранов Великой Отечественной войны смогут скоро отпраздновать новоселье.

Как сообщает областной департамент информполитики, федеральный бюджет дополнительно выделил для Среднего Урала 14,4 млн рублей для улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны. Благодаря этому, смогут переехать в новые квартиры или дома девять фронтовиков из Екатеринбурга, Красноуфимска, Новоуральска, Нижних Серёг, Нижнего Тагила и Каменского городского округа.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев держит под личным контролем все вопросы, связанные с социальной поддержкой ветеранов. В целом за последние годы на Среднем Урале улучшили свои жилищные условия около 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.