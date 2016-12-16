В Токио стартовали российско-японские переговоры

В Токио начались российско-японские переговоры на высшем уровне. Об этом сообщил Официальный сайт Кремля.

— Экономики России и Японии взаимодополняемы и практически лишены конкурентных противоречий, — сказал Президент России Владимир Путин.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что руководству двух стран предстоит немало потрудиться над раскрытием потенциала уже установившихся двусторонних связей.