Фильм Кончаловского "Рай" вошёл в шорт-лист премии "Оскар"

Фильм "Рай" режиссёра Андрея Кончаловского вошёл в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "лучший фильм на иностранном языке", сообщает официальный сайт американской киноакадемии.

Мировая премьера чёрно-белой драмы "Рай" состоялась 8 сентября этого года на Венецианском международном кинофестивале. За режиссёрскую работу Кончаловский был удостоен "Серебряного льва".

В России фильм выйдет в прокат 19 января 2017 года. Сюжет развивается во времена Второй мировой войны, в основе - судьба трёх человек: русской аристократки-эмигрантки и участницы французского Сопротивления Ольги, француза-коллаборациониста Жюля и высокопоставленного офицера СС Хельмута.

Всего в список вошли девять фильмов:

"Танна" (режиссёры Бентли Дин, Мартин Батлер, Австралия);

"Рай" (Андрей Кончаловский, Россия);

"Это всего лишь конец света" (Ксавье Долан, Канада);

"Моя земля" (Мартин Зандвлиет, Дания);

"Тони Эрдманн" (Марен Аде, Германия)

"Продавец" (Асгар Фархади, Иран);

"Выбор короля" (Эрик Поппе, Норвегия);

"Вторая жизнь Уве" (Ханнес Холм, Швеция);

"Жизнь кабачка" (Клод Баррас, Швейцария).

В середине января специальная комиссия выберет из этого списка пять основных претендентов на "Оскар". Церемония вручения премии запланирована на 26 февраля.