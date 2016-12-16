Фильм Кончаловского "Рай" вошёл в шорт-лист премии "Оскар"

14 декабря 2016
Кино вернулось в Ивдель
В Свердловской области открылся самый северный кинотеатр
14 декабря 2016
Забайкальский музыкант создал в Ревде детский духовой оркестр
В Ревде впервые за несколько десятилетий появится детский духовой оркестр. Основал его профессиональный музыкант Владимир Тюкавкин, который уже вырастил с нуля точно такой же оркестр за 4,5 тысячи километров от нашей области – в Чите.
14 декабря 2016
«Это не риск, а нормальный путь развития»
Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о награждении директора Свердловской государственной академической филармонии, лауреата Государственной премии России Александра КОЛОТУРСКОГО знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
14 декабря 2016
«На Новый год я подарю тебе совесть…»
Письма Деду Морозу пишут многие (и не только дети). А вот ответные послания получают только счастливчики. «КБ» удалось найти несколько таких примеров.
13 декабря 2016
«Жизнь и смерть» – лучший в мире снимок о проблемах дикой природы
Журнал «National Geographic» назвал победителей премии «Лучший фотограф дикой природы» за 2016 год. Свердловский фотограф Вадим БАЛАКИН стал единственным участником из России, кто получил престижную премию. Его снимок «Жизнь и смерть», на котором изображены останки белого медведя на острове Шпицбергене, стал лучшим в номинации «Окружающая среда».
13 декабря 2016
Мужской спектакль о России
Сегодня в Екатеринбурге – премьера мюзикла «Декабристы»
12 декабря 2016
«Снежная королева» на Урале стала сказкой не только «для маленьких»
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».
12 декабря 2016
Снежную королеву лишили прописки в Лапландии
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».
9 декабря 2016
«Мы прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе»
В канун Дня Героев Отечества в одном из кинотеатров города фильм «28 панфиловцев» посмотрели руководители дипломатических миссий, находящихся в зоне ответственности представительства МИД РФ в Екатеринбурге, а также иностранные студенты уральских вузов. Напомним, что панфиловская дивизия была сформирована в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР, а в её состав входили украинцы, русские, казахи, киргизы.
9 декабря 2016
Премьеру балета "Снежная королева" представит Екатеринбургский театр оперы и балета
Екатеринбургский оперный театр представил сегодня (пока - только прессе) свой новый балет "Снежная королева", которой театр завершает 2016 год. Оригинальная хореографическая версия известной сказки Андерсена - очередная работа известного хореографа Вячеслава Самодурова, очередная интерпретация литературной классики (предыдущая его постановка в этом же театре - "Ромео и Джульетта").