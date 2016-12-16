В Кольцово задержали 104 морских огурца

Сотрудники Кольцовской таможни предотвратили незаконный ввоз на территорию России дальневосточного трепанга (морского огурца).

Как сообщили в пресс-службе Кольцовской таможни, незаконный груз унюхала служебная собака в ходе осмотра багажа одного из пассажиров. Гость из Пекина пытался провезти в туристической сумке 104 морских огурца.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Напомним, этот вид морских иглокожих обитателей северной части Жёлтого и Восточно-Китайского морей входит в международный перечень животных и растений, перевозка которых из страны в страну разрешена только при наличии специальных сертификатов.

У гражданина Китая, чей товар задержан в Кольцово, таких документов не было. Теперь ему грозит административный штраф и конфискация товара.