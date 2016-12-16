Из-за вспышки кишечной инфекции в Екатеринбурге закрыли на трое суток школу №55
16 декабря 2016, 11:53 / Общество
В Екатеринбурге с 9 по 14 декабря зарегистрировано восемь случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся средней школы №55. В связи с этим с 16 декабря школу закрыли на трое суток, сообщили "ОГ" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
По предварительной информации, госпитализированных школьников среди заболевших нет.
- Специалистами в ходе обследования пищеблока и учебных помещений установлены нарушения санэпидтребований к проведению дезмероприятий в школе, оборудованию туалетных комнат. Кроме того, на пищеблоке выявлено несоблюдение требований к хранению посуды и продукции. Отобранные пробы продукции, сырья, воды и смывов, материала от заболевших и сотрудников пищеблока находятся в работе, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В период приостановления работы в школе должна быть проведена заключительная дезинфекция. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.