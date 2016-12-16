У электропоезда "Ласточка" появится новая остановка

С 20 декабря вводится новая остановка для электропоезда "Ласточка" сообщением Екатеринбург-Кузино - на станции Хрустальная, сообщает Свердловская пригородная компания.

Одноминутную остановку на станции Хрустальная будут делать электропоезда "Ласточка" № 7055/ 7255/ 7056 сообщением Екатеринбург – Кузино. Из-за этого расписание "Ласточек" частично изменится.

Так, электропоезд "Ласточка" № 7055/7255 сообщением Екатеринбург-Пасс-Кузино с 20 декабря будет отправляться из Екатеринбурга по расписанию - в обычное время. Изменится время остановок на следующих станциях (важно: расписание указано по московскому времени):

Екатеринбург-Сорт: 16.06-16.07

Северка: 16.16-16.17

Хрустальная: 16.24-16.25

о.п.Новоталица: 16.35-16.36

Первоуральск: 16.39-16.40

Подволошная: 16.46-16.47

Билимбай: 16.55-16.56

Коуровка: 17.11-17.12

Кузино: прибытие в 17.24

Электропоезд "Ласточка" № 7056/7256 сообщением Кузино-Екатеринбург-Пасс будет отправляться со станции Кузино по расписанию. Далее состав проследует по станциям с изменением (важно: расписание указано по московскому времени):

Первоуральск: 04.27-04.29

о.п.Новоталица: 04.31-04.32

Хрустальная: 04.42-04.43

Северка: 04.50-04.51

Екатеринбург-Сорт: 05.00-05.01

Прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский: по расписанию.

Отметим, скоростные поезда "Ласточка" курсируют по Москве.