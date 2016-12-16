У электропоезда "Ласточка" появится новая остановка
16 декабря 2016, 12:03 / Общество
С 20 декабря вводится новая остановка для электропоезда "Ласточка" сообщением Екатеринбург-Кузино - на станции Хрустальная, сообщает Свердловская пригородная компания.
Одноминутную остановку на станции Хрустальная будут делать электропоезда "Ласточка" № 7055/ 7255/ 7056 сообщением Екатеринбург – Кузино. Из-за этого расписание "Ласточек" частично изменится.
Так, электропоезд "Ласточка" № 7055/7255 сообщением Екатеринбург-Пасс-Кузино с 20 декабря будет отправляться из Екатеринбурга по расписанию - в обычное время. Изменится время остановок на следующих станциях (важно: расписание указано по московскому времени):
- Екатеринбург-Сорт: 16.06-16.07
- Северка: 16.16-16.17
- Хрустальная: 16.24-16.25
- о.п.Новоталица: 16.35-16.36
- Первоуральск: 16.39-16.40
- Подволошная: 16.46-16.47
- Билимбай: 16.55-16.56
- Коуровка: 17.11-17.12
- Кузино: прибытие в 17.24
Электропоезд "Ласточка" № 7056/7256 сообщением Кузино-Екатеринбург-Пасс будет отправляться со станции Кузино по расписанию. Далее состав проследует по станциям с изменением (важно: расписание указано по московскому времени):
- Первоуральск: 04.27-04.29
- о.п.Новоталица: 04.31-04.32
- Хрустальная: 04.42-04.43
- Северка: 04.50-04.51
- Екатеринбург-Сорт: 05.00-05.01
- Прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский: по расписанию.
Отметим, скоростные поезда "Ласточка" курсируют по Москве.