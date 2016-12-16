В екатеринбургском музее Ф. М. Решетникова открывается выставка "Деды Морозы разных стран мира"

17 декабря. 11:00. В Литературно-мемориальном музее Ф. М. Решетникова откроется традиционная новогодняя выставка "Деды Морозы разных стран мира".

На выставке посетители увидят глиняных Дедов Морозов из Голландии, Франции, Италии, Швеции, Финляндии, Японии, Узбекистана, России, которых слепили тринадцать юных скульпторов. Каждый год ребята придумывают новые образы для новогодних дарителей.

Выставка пройдёт до 19 января по адресу улица Пролетарская, 6.