В связи с ремонтными работами меняется расписание свердловских пригородных поездов

Изменения в расписании на декабрь коснутся пригородных поездов, курсирующих на участке Нижний Тагил - Гороблагодатская – Серов и в Шалинском направлении, сообщает Свердловская пригородная компания. Изменения связаны с ремонтными работами.

19, 23 и 26 декабря назначается дополнительный пригородный поезд №6888 Гороблагодатская - Нижний Тагил. Поезд отправляется со станции Гороблагодатская в 19:37, прибывает в Нижний Тагил в 20:36.

Также в эти дни изменится маршрут следования некоторых пригородных поездов (внимание: время московское):

поезд №6861 сообщением Гороблагодатская - Серов не будет курсировать на маршруте от станции Гороблагодатская до Верхотурья;

поезд №6864 сообщением Нижняя Тура - Нижний Тагил не будет курсировать на маршруте от станции Нижняя Тура до станции Верхняя;

маршрут поезда №7422/7421 Серов - Нижняя Тура будет ограничен до станции Верхотурье;

маршрут поезда №6851 сообщением Нижний Тагил - Нижняя Тура будет ограничен до станции Верхняя.

Три поезда 19, 23 и 26 декабря будут курсировать по изменённому расписанию (внимание: время московское):

поезд №7428 Серов – Гороблагодатская: отправление из Серова в 15:03 (позднее на 22 мин.), Гороблагодатская - прибытие в 19:27 (позднее на 1 час);

поезд №6865 Нижний Тагил - Нижняя Тура: отправление из Нижнего Тагила в 16:31 (позднее на 1 час 53 мин.), Нижняя Тура - прибытие в 18:59 (позднее на 1 час 56 мин.);

поезд №7430/7429 Нижняя Тура - Серов: отправление из Нижней Туры в 19:14 (позднее на 1 час 56 мин.), Серов прибытие 22:17 (позднее на 1 час 53 мин.).

Изменённое расписание пригородных поездов, курсирующих в Шалинском направлении:

16 и 21 декабря (время московское):

№7177 Шаля - Кордон. Отправление из Шали в 16:20 (позднее на 35 мин.), прибытие в Кордон в 17:25 (позднее на 35 мин.).

№ 7176 Кордон -Шаля. Отправление из Кордона в 09:22 (позднее на 41 мин.), прибытие в Шалю в 10:25 (позднее на 41 мин.).

16, 19 и 21 декабря (время московское):