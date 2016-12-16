В связи с ремонтными работами меняется расписание свердловских пригородных поездов
16 декабря 2016, 12:32 / Общество
Изменения в расписании на декабрь коснутся пригородных поездов, курсирующих на участке Нижний Тагил - Гороблагодатская – Серов и в Шалинском направлении, сообщает Свердловская пригородная компания. Изменения связаны с ремонтными работами.
19, 23 и 26 декабря назначается дополнительный пригородный поезд №6888 Гороблагодатская - Нижний Тагил. Поезд отправляется со станции Гороблагодатская в 19:37, прибывает в Нижний Тагил в 20:36.
Также в эти дни изменится маршрут следования некоторых пригородных поездов (внимание: время московское):
- поезд №6861 сообщением Гороблагодатская - Серов не будет курсировать на маршруте от станции Гороблагодатская до Верхотурья;
- поезд №6864 сообщением Нижняя Тура - Нижний Тагил не будет курсировать на маршруте от станции Нижняя Тура до станции Верхняя;
- маршрут поезда №7422/7421 Серов - Нижняя Тура будет ограничен до станции Верхотурье;
- маршрут поезда №6851 сообщением Нижний Тагил - Нижняя Тура будет ограничен до станции Верхняя.
Три поезда 19, 23 и 26 декабря будут курсировать по изменённому расписанию (внимание: время московское):
- поезд №7428 Серов – Гороблагодатская: отправление из Серова в 15:03 (позднее на 22 мин.), Гороблагодатская - прибытие в 19:27 (позднее на 1 час);
- поезд №6865 Нижний Тагил - Нижняя Тура: отправление из Нижнего Тагила в 16:31 (позднее на 1 час 53 мин.), Нижняя Тура - прибытие в 18:59 (позднее на 1 час 56 мин.);
- поезд №7430/7429 Нижняя Тура - Серов: отправление из Нижней Туры в 19:14 (позднее на 1 час 56 мин.), Серов прибытие 22:17 (позднее на 1 час 53 мин.).
Изменённое расписание пригородных поездов, курсирующих в Шалинском направлении:
16 и 21 декабря (время московское):
- №7177 Шаля - Кордон. Отправление из Шали в 16:20 (позднее на 35 мин.), прибытие в Кордон в 17:25 (позднее на 35 мин.).
- № 7176 Кордон -Шаля. Отправление из Кордона в 09:22 (позднее на 41 мин.), прибытие в Шалю в 10:25 (позднее на 41 мин.).
16, 19 и 21 декабря (время московское):
- №7236 Шаля - Екатеринбург-Пасс. Отправление из Шали в 10:40 (позднее на 15 мин.), прибытие в Екатеринбург в 13:35 (позднее на 21 мин.);
- №7240 Шаля - Екатеринбург-Пасс. Отправление из Шали в 17:36 (позднее на 2 мин.), прибытие в Екатеринбург в 20:21 (позднее на 1 мин.).