Екатеринбурженка отсудила у салона красоты 23 тысячи рублей за сожжённые волосы

Жительница Екатеринбурга отсудила у салона красоты 23 тыс. 100 рублей за испорченные волосы.

Как пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда, летом 2015 года клиентка решила перекраситься в блондинку и одновременно нарастить волосы. Несмотря на то что екатеринбурженка заплатила за эти услуги крупную сумму – 95 750 рублей, причёску в салоне красоты сделали некачественно: волосы клиентки вскоре обломились так сильно, что на макушке образовался "ёрш". Плюс к тому, кожа головы покраснела, а наращённые волосы начали обильно выпадать.

Женщина обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с требованием о признании договора об оказании парикмахерских услуг расторгнутым, взыскании уплаченной суммы, возмещении расходов на снятие наращенных волос и керапластику (восстановительную процедуру насыщения волос кератином), а также уплату неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.