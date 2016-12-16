Екатеринбурженка отсудила у салона красоты 23 тысячи рублей за сожжённые волосы
16 декабря 2016, 12:39 / Общество
Жительница Екатеринбурга отсудила у салона красоты 23 тыс. 100 рублей за испорченные волосы.
Как пояснили в пресс-службе Свердловского областного суда, летом 2015 года клиентка решила перекраситься в блондинку и одновременно нарастить волосы. Несмотря на то что екатеринбурженка заплатила за эти услуги крупную сумму – 95 750 рублей, причёску в салоне красоты сделали некачественно: волосы клиентки вскоре обломились так сильно, что на макушке образовался "ёрш". Плюс к тому, кожа головы покраснела, а наращённые волосы начали обильно выпадать.
Женщина обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с требованием о признании договора об оказании парикмахерских услуг расторгнутым, взыскании уплаченной суммы, возмещении расходов на снятие наращенных волос и керапластику (восстановительную процедуру насыщения волос кератином), а также уплату неустойки, штрафа и компенсации морального вреда.
В итоге суд удовлетворил требования истицы частично. С владельца салона взыскано 23 100 рублей: 2 700 рублей – стоимость услуги по окрашиванию волос, 2 700 рублей – неустойка, 7 700 рублей – штраф и 10 000 рублей – компенсация морального вреда.