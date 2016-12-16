Майкл Баффер, ведущий боксёрского шоу с участием Поветкина, впечатлён видами Екатеринбурга

Ринг-анонсёр Майкл Баффер, который будет работать на боксёрском мероприятии в Екатеринбурге 17 декабря, сегодня утром опубликовал в своём твиттере фото рассвета над уральской столицей.

Знаменитый ведущий боксёрских шоу остановился в отеле "Хайятт". Судя по опубликованному снимку, окна номера, в котором живёт Баффер, выходят на Городской пруд.

72-летний Майкл Баффер особенно знаменит своей коронной фразой: "Let’s get ready to rumble!", что переводится как "Приготовимся к драке!".

Напомним, уже завтра, 17 декабря, в Екатеринбурге состоится международный вечер бокса. На ринг выйдут 20 боксёров из России, Филиппин, Венгрии, Аргентины, Армении и Канады. Кульминацией вечера станет 12-раундовый бой за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBС между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Берменом Стиверном.