Майкл Баффер, ведущий боксёрского шоу с участием Поветкина, впечатлён видами Екатеринбурга

16 декабря 2016, 12:45 / Спорт

Ринг-анонсёр Майкл Баффер, который будет работать на боксёрском мероприятии в Екатеринбурге 17 декабря, сегодня утром опубликовал в своём твиттере фото рассвета над уральской столицей.

Знаменитый ведущий боксёрских шоу остановился в отеле "Хайятт". Судя по опубликованному снимку, окна номера, в котором живёт Баффер, выходят на Городской пруд. 

72-летний Майкл Баффер особенно знаменит своей коронной фразой: "Let’s get ready to rumble!", что переводится как "Приготовимся к драке!". 

Напомним, уже завтра, 17 декабря, в Екатеринбурге состоится международный вечер бокса. На ринг выйдут 20 боксёров из России, Филиппин, Венгрии, Аргентины, Армении и Канады. Кульминацией вечера станет 12-раундовый бой за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBС между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Берменом Стиверном. 

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