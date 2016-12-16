Валерий Чайников вновь избран председателем Облизбиркома

Сегодня Валерий Чайников вновь избран председателем Избирательной комиссии Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе Облизбиркома, избрание состоялось на сегодняшнем первом организационном заседании Избирательной комиссии Свердловской области. На том же заседании заместителями председателя Облизбиркома стали Марина Обрубова и Владимир Райков.

Напомним, Валерий Чайников предложен в число членов Избирательной комиссии Свердловской области по списку, утверждённому губернатором Евгением Куйвашевым. Валерий Чайников уже второй раз возглавил Облизбирком: первый раз это произошло 13 сентября 2012 года. Он родился в 1959 году, имеет высшее образование. До переезда в Екатеринбург он трудился заместителем руководителя службы мировых судей Самарской области.

Фото: Александр Исаков